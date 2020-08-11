الدوري الاسكتلندي.. تأجيل مباريات سيلتيك وأبردين بعد انتهاك الحجر الصحي

قررت رابطة أندية كرة القدم للمحترفين في اسكتلندا اليوم الثلاثاء تأجيل المباراتين المقبلتين لفريقي سيلتيك وأبردين في الدوري الممتاز عقب خرق قواعد الحجر الصحي.

وطالبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن بإلغاء المباريات بعد مشاركة البلجيكي بولي بولينجولي مبومبو البالغ 25 عاما مدافع سيلتيك في التعادل 1-1 مع فريق كيلمارنوك أمس الأول دون دخول الحجر الصحي عقب عودته من إسبانيا، حيث سافر دون إبلاغ ناديه ثم اعتذر بداعي أنه أخطأ في التقدير.

The @SPFL has today agreed to the postponement of a limited number of Scottish Premiership fixtures following another breach of protocols.



Full details ➡ https://t.co/bDAlJGqfvIpic.twitter.com/uqAtrBhPJS — Scottish Government (@scotgov) August 11, 2020

وتعهد سيلتيك حامل اللقب بفتح تحقيق وأدان "حماقة" تصرفات بولينجولي.

وجاء خرق بولينجولي للقواعد بعد أيام قليلة من تأجيل مباراة أبردين ضد سانت جونستون التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي بعد إصابة اثنين من اللاعبين بـ"كوفيد-19" وعزل ستة آخرين.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "هذه المباريات تأجلت في ضوء القيود المستمرة في أبردين وأنباء اليوم عن خرق القواعد الحكومية للصحة العامة وبروتوكولات كرة القدم من جانب بولي بولينجولي لاعب سيلتيك".

Coronavirus – Joint Response Group - 11th August 2020



Scottish Government Update:https://t.co/43fFoVdpyqpic.twitter.com/dXsJHb1OYm — SPFL (@spfl) August 11, 2020

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وكان من المقرر أن يحل سيلتيك ضيفا على سانت ميرين غدا الأربعاء بينما يلعب أبردين ضد هاميلتون. على أن يستضيف سيلتيك منافسه أبردين السبت المقبل.

وحذرت الحكومة الاسكتلندية من إمكانية إيقاف الموسم الجديد للدوري الممتاز وتواصل مناقشة الوضع مع الأندية ورابطة المحترفين.

المصدر: رويترز