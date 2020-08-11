بالفيديو.. رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA
أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية ثمينة قبل 4 أجزاء من الثانية قبل نهاية المباراة، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 124-121 على دينفر ناغيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.
KYLE KUZMA BURIES THE GAME-WINNING JUMPER WITH 0.4 REMAINING!— NBA (@NBA) August 11, 2020
Final in Orlando:@nuggets 121@Lakers 124 pic.twitter.com/BtyeYKBnve
وسجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بانتصار ثمين.
LBJ, AD, and Kuz each pour in 25+ in the @Lakers thrilling victory against DEN! #WholeNewGame@KingJames: 29 PTS, 12 AST@AntDavis23: 27 PTS@kylekuzma: 25 PTS (game-winner)pic.twitter.com/9fLzJe8HVw— NBA (@NBA) August 11, 2020
وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.
Despite the outcome, we still had several standout performances tonight. #MileHighBasketball— Denver Nuggets (@nuggets) August 11, 2020
وتصدر بيري دوزير قائمة مسجلي النقاط في فريق ناغيتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.
المصدر: رويترز