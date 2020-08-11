 
مباشر

بالفيديو.. رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA

الرياضة

بالفيديو.. رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oi7e

أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية ثمينة قبل 4 أجزاء من الثانية قبل نهاية المباراة، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 124-121 على دينفر ناغيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وسجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بانتصار ثمين.

وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.

إقرأ المزيد
الحنين يجعل حذاء مايكل جوردان الأغلى في التاريخ
الحنين يجعل حذاء مايكل جوردان الأغلى في التاريخ

وتصدر بيري دوزير قائمة مسجلي النقاط في فريق ناغيتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا