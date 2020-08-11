بالفيديو.. رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز في الـNBA

أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية ثمينة قبل 4 أجزاء من الثانية قبل نهاية المباراة، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 124-121 على دينفر ناغيتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

KYLE KUZMA BURIES THE GAME-WINNING JUMPER WITH 0.4 REMAINING!



Final in Orlando:@nuggets 121@Lakers 124 pic.twitter.com/BtyeYKBnve — NBA (@NBA) August 11, 2020

وسجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بانتصار ثمين.

وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.

Despite the outcome, we still had several standout performances tonight. #MileHighBasketball — Denver Nuggets (@nuggets) August 11, 2020

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وتصدر بيري دوزير قائمة مسجلي النقاط في فريق ناغيتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.

المصدر: رويترز