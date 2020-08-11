بسبب لاعب.. الدوري الاسكتلندي مهدد بالتوقف

حذرت الحكومة الاسكتلندية من إمكانية إيقاف الموسم الجديد للدوري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاك بولي بولينجولي، مدافع سيلتيك لقواعد الحجر الصحي.

وشارك بولينجولي البالغ 25 عاما في تعادل سيلتيك 1-1 مع كيلمارنوك، الأحد الماضي، دون دخول الحجر الصحي عقب عودته من إسبانيا.

وقدم المدافع البلجيكي اعتذارا وقال إنه أخطأ في تقدير الموقف، وتعهد سيلتيك بفتح تحقيق.

وقالت الحكومة الاسكتلندية في بيان الثلاثاء:"نتناقش حاليا مع النادي وسلطات كرة القدم لتبين الحقائق".

The Scottish Government warned it could halt the Scottish football season after Celtic player Boli Bolingoli reportedly breached quarantine rules.https://t.co/OIv5AVYrOQ — STV News (@STVNews) August 11, 2020

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وأضافت:"إذا تم التأكد من وقوع حالة أخرى خطيرة بكرة القدم الاسكتلندية وانتهاك البروتوكولات والمخاطرة بالصحة العامة، ستكون الخيارات محدودة أمام الحكومة، ولكن ستدرس وقف استئناف اللعب في اسكتلندا".

وقال سيلتيك إنه اعتذر لكل الأندية في الدوري.

وذكر النادي في بيان:"تواصل سيلتيك مع كل الأندية اليوم ومع السلطات المعنية، للاعتذار عن قيام أحد موظفينا بفرض صعوبات إضافية من خلال تصرفاته".

وأوضح أن جميع لاعبيه وأفراد الطاقم خضعوا لفحوص كورونا مرتين منذ هذا التصرف، ومن بينهم بولينجولي وجاءت النتائج سلبية (أي غير مصابين).

وتأجلت مباراة أبردين ضد سانت جونستون التي كانت مقررة الجمعة بعد إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد وعزل ستة لاعبين.

المصدر: "رويترز"