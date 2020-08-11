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رسميا.. ريال مدريد يعلن إنتهاء إعارة حارسه أريولا

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن إنتهاء إعارة حارسه أريولا
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنتهاء إعارة الحارس الفرنسي، ألفونس أريولا، البالغ 27 عاما، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في بيان النادي الملكي: "نعلن إنتهاء إعارة اللاعب ألفونس أريولا، ويود النادي أن يشكر الحارس على تفانيه واحترافه وسلوكه المثالي هذا الموسم ويتمنى له كل التوفيق في مرحلته الجديدة".

وأضاف البيان: "كما يشكر ريال مدريد نادي باريس سان جيرمان على إتاحة الفرصة لضم ألفونس أريولا إلى تشكيلتنا".

يذكر أن أريولا انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي كي يكون بديلا للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عقب رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى سان جيرمان.

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وشارك أريولا مع ريال مدريد في 9 مباريات بمختلف المسابقات، كان آخرها في التعادل مع ليغانيس 2-2 في ختام الدوري الإسباني "الليغا".

المصدر: وكالات

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