زيدان يعلق قائمة المنبوذين الـ9 من ريال مدريد

يتطلع ريال مدريد للتخلص من عدد من لاعبيه هذا الصيف، وقد اختار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 9 لاعبين قد يكونوا في طريقهم للخروج من أسوار قلعة "سانتياغو برنابيو".

وفقا للتقارير، تضم القائمة التي يسعى زيدان لرحيلهم عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية كلا من الويلزي غاريث بيل، وناتشو، وإيسكو، ومارسيلو، والكولومبي خاميس رودريغيز، ولوكا يوفيتش، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، ولوكاس فاسكيز.

Real Madrid: Zidane could sell 9 players during Summer transfer https://t.co/x3XENJqnSL — Anytime Football (@AnytimeFootball) August 11, 2020

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وتراجعت شعبية بيل في "سانتياغو برنابيو" منذ فترة ومن غير المرجح أن يمنحه زيدان وقتا للعب في الموسم المقبل.

أما فيما يتعلق الأمر بماريانو دياز ولوكاس فاسكيز، فهما ببساطة ليسا جيدين بما يكفي لناد في مكانة ريال مدريد، ومن غير المستغرب أن لوس بلانكوس يريد التخلص منهما.

وارتبط إيسكو بالانتقال بعيدا منذ فترة ، وكثرت الأنباء عن رغبة أندريا بيرلو ضمه إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

ووصل لوكا يوفيتش بتوقعات هائلة الصيف الماضي، لكن هذا المهاجم الصربي فشل في التكيف مع الدوري والحياة في العاصمة الإسبانية، كما أنه فشل في تكرار أدائه الذي قدمه في الدوري الألماني مع فرانكفورت.

ويقع رودريغيز في وضع مشابه لوضع بيل، إذ إنه غير مرغوب به في النادي، وقد تمت إعارته إلى بايرن ميونيخ.

أما إبراهيم دياز فهو شاب موهوب لكنه يحتاج إلى اللعب أكثر لإثبات إمكانياته، ولا يمكن لريال مدريد أن يوفر له تلك الفرصة، وستكون هذه الخطوة جيدة لمسيرته.

أخيرا فيما يتعلق بالبرازيلي مارسيلو البالغ من العمر 32 عاما، فهو لاعب من الدرجة الأولى لكنه سيتجاوز ذروته قريبا، وبديله موجود بالفعل في النادي، وهو الفرنسي فيرلاند ميندي.

ونجح ريال مدريد، بقيادة زيدان، في تحقيق لقبين خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني، وحصد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، قبل أن يودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بعد السقوط ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتى بـ2-4 في مجموع المباراتين.

المصدر: anytime-football