فريق مكسيكي مغمور يفجر مفاجأة عنوانها "كريستيانو رونالدو"

فجر نادي تلاكسكالا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المكسيكي، مفاجأة بإعلانه "التعاقد" مع البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه على تويتر.

ومازح النادي المكسيكي النجم البرتغالي بنشر صورة له مرتديا قميص الفريق مع سهم يشير إلى انتقاله من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف تلاكسكالا وكتب :" مرحبا".

ووجه حساب النادي رسالة لـ كريستيانو رونالدو قائلا:" أنظر كيف تبدو وسيما بقميص "الذئاب" لفريقنا، أخبر يوفنتوس بأن يجيبوا على الهاتف".

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وتحدثت الصحافة الفرنسية مؤخرا عن وجود مفاوضات بين خورخي مينديز، وكيل أعمال الدون البرتغالي، وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقال اللاعب إلى النادي.

لكن بعد إقالة المدرب ماوريسيو ساري من قبل يوفنتوس واستبداله بتعيين المايسترو، أندريا بيرلو، يبدو أن الأيقونة البرتغالية لم تتجه بوصلتها إلى أي مكان حتى الآن.

كما قيل إن النادي الباريسي رفض صفقة الحلم للتركيز على تجديد التعاقد مع النجمين كيليان مبابي ونيمار.

وبحسب ما ورد يريد بيرلو الحصول على أفضل ما يمكن من رونالدو، من خلال لم شمله مع نجم ريال مدريد السابق إيسكو.

المصدر: twitter\Coyotes