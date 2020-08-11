معسكر تحضيري يتسبب في إصابات بفيروس كورونا بالجملة لفريق فرنسي

وضع كامل لاعبي وأعضاء الطاقم التدريبي لنادي ستاد فرانسيه، المشارك في دوري النخبة "توب 14" الفرنسي للركبي، في الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة 25 منهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي إنه أوقف التدريبات ووضع فريقه والطاقم التدريبي في العزلة بعد اكتشاف الإصابات في صفوفه، موضحا في بيان: "بعد إجراء اختبارات "كوفيد-19" الاثنين في العاشر من أغسطس، تبين أن الوضع الصحي في ستاد فرانسيه قد تدهور، على الرغم من التقيد بتدابير الصحة والسلامة والنصائح من مجلس الصحة الإقليمي".

📃 Communiqué officiel



« Suite aux tests Covid-19 réalisés ce lundi 10 aout, il ressort que la situation sanitaire du Stade Français Paris s’est dégradée malgré le respect des mesures sanitaires en vigueur et des consignes de l’ARS. » 👇#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) August 10, 2020

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وأشارا إلى أن اللاعبين والعاملين في النادي سيبقون في الحجر الصحي حتى 17 أغسطس، قبل إجراء فحوص جديدة.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أصيب 25 فردا من الفريق الباريسي بالفيروس بعد عودتهم من معسكر تحضيري لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر.

واضطر نادي ستاد فرانسيه الذي تمتع الموسم الماضي بأكبر ميزانية في الدوري الوطني بفضل مالكه الملياردير السويسري، هانز بيتر فيلد، إلى إلغاء مباراته الودية التحضيرية ضد منافسه المحلي بريف، مع الإبقاء مبدئيا على مباراة استعدادية أخرى مقررة في 27 أغسطس ضد تولون.

ويفتتح ستاد فرانسيه موسمه الجديد في الرابع من سبتمبر ضد بوردو-بيغل الذي كان متصدرا لترتيب الدوري في الموسم المنصرم، قبل أن يتخذ القرار بإلغاء البطولة بسبب "كوفيد-19".

المصدر: "أ ف ب"