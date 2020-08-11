خان: لن ننفق ببذخ للصمود في الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد توني خان، مدير نادي فولهام، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه يملك تشكيلة قادرة على الصمود في دوري الأضواء، ولن يحتاج للانفاق ببذخ في فترة الانتقالات.

وقال خان لصحيفة "تايمز" البريطانية: "الاستثمار الضخم كان سببا مهما في الصعود للدوري الممتاز. أنفقنا من أجل المستقبل، وأنا سعيد جدا باللاعبين الذين تعاقدنا معهم في 2018".

وأضاف: "أشعر بتحسن في النادي، ولا نحتاج لإعادة البناء مجددا، وأتوقع أن نحتفظ بتشكيلة مشابهة جدا للتي قادتنا للصعود".

وأكمل: "لن ننفق 100 مليون جنيه إسترليني مجددا، ولا أعتقد أننا بحاجة لذلك. أفضل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم سيستمرون معنا".

وهبط فولهام لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في نهاية موسم 2018-2019، رغم إنفاقه 100 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعبين، ولكن الفريق عاد سريعا إلى الدوري الممتاز، بصعوده مع نهاية الموسم المنقضي، بعد فوزه في ملحق الترقي على برينتفورد، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: رويترز