الإصابة تنهي موسم النجم التونسي المساكني

أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم، نهاية موسم مهاجمه الدولي التونسي، يوسف المساكني، بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تعرض اللاعب (المساكني) للإصابة في التدريب الختامي لمباراة الفريق أمام السد (المرحلة الماضية)، وهو ما جعله خارج خيارات الجهاز الفني".

وينفرد الدحيل بصدارة الدوري القطري، برصيد 46 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على أقرب ملاحقيه الريان، وذلك قبل جولتين فقط من ختام منافسات المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن المساكني (29 عاما)، سجل أربعة أهداف في الدوري القطري هذا الموسم.

المصدر:duhailsc.com