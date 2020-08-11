شاهد.. أسطورة الملاكمة يختبر نفسه في الأعماق مع أسماك القرش قبل النزال المنتظر

ذكرت صحيفة "التايمز" أن بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، الأمريكي، مايك تايسون، واجه أسماك القرش لثلاث جولات، في نزال أطلق عليه اسم "تايسون ضد الفك".

وظهر بطل الوزن الثقيل السابق في برنامج Shark Week السنوي التلفزيوني الصيفي على قناة ديسكفري، إذ غطس أولا في قفص حديدي، قبل أن يخرج منه ويغوص في المحيط المفتوح ليدفع أسماك القرش، التي كانت تسبح بالقرب منه، برفق بعيدا.

وقبل المرحلة النهائية، تقيأ تايسون البالغ 54 عاما، لكنه ظل يغوص حتى وصل لعمق حوالي 15 مترا، إذ كان عليه أن يمسك القرش من أنفه لتحييده عنه.

إقرأ المزيد

واعترف تايسون "الحديدي" بأنه كان خائفا حتى الموت، وقال معلقا: "اخترت هذا الخصم للتغلب على المخاوف التي ما زلت أواجهها، وهذا يعادل خوفي من العودة إلى الحلبة في سن 54".

وتابع: "لقد تعلمت الآن أنه لا يزال بإمكاني التغلب على كل ما يمكن أن يمنعني من تحقيق هدفي، للوصول إلى أقصى إمكانياتي والاقتراب من الله".

وأعلن تايسون عودته إلى الحلبة، ليخوض أول نزال في 28 نوفمبر المقبل ضد مواطنه روي جونز جونيور.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل في الملاكمة للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا (44 بالضربة القاضية) على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

المصدر: thesun





