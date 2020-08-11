عملية جراحية تبعد دي ليخت عن يوفنتوس لمدة طويلة

سيخضع الهولندي الدولي، ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، لعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن دي ليخت، سيخضع لعملية جراحية، لوضع حد لمعاناته من مشكلة في الكتف، تزعجه منذ عدة أسابيع.

وأضاف الموقع أن العملية الجراحية ستبعد المدافع الدولي الهولندي عن الملاعب لفترة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، وبالتالي سيغيب عن انطلاق الموسم الجديد، الذي حدد له يوم 19 سبتمبر المقبل.

وعانى دي ليخت من آلام مستمرة في كتفه، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة أتلانتا الشهر الفائت، لكنه اضطر للاستمرار في اللعب بسبب منافسة فريقه على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس، اكتفى هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، في حين ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي.

المصدر: وكالات