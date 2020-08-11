الوداد يستعيد صدارة الدوري المغربي (فيديو)

استعاد نادي الوداد، صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه أولمبيك خريبكة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، لحساب المرحلة21 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الوداد، كل من إسماعيل الحداد، وإبراهيم نجم الدين، وكازادي كاسينغو، في الدقائق 41، 47، 70 على الترتيب، بينما أحرز ثنائية خريبكة، كل من مدافع الوداد، حمزة أسرير، بالخطأ في مرماه، ومحمد الفقية، من ركلة جزاء، في الدقيقتين 21 و97.

ورفع الوداد رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه الرجاء، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مضيفه حسنية أغادير.

المصدر: RT