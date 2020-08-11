شاهد.. الهاتريك الغريب لغوميز في الدوري السعودي

سجل الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال أهداف مباراة فريقه أمام الفتح في الجولة 24 من الدوري السعودي، الاثنين، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين لهدف.

وأحرز غوميز الملقب بـ "الأسد" ثنائية الهلال من ركلتي جزاء في الدقيقتين(38و87)، وهدف الفتح بالخطأ في مرماه، جاءت من ركنية نفذت بتمريرة عرضية إلى منطقة الجزاء حولها المهاجم إلى مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 53.

وسخر غوميز من نفسه عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال: "انتصار صعب في طريق اللقب، حرصت على تسجيل الهاتريك لدرجة أنني سجلت في مرمانا، لكنني عوضت بعد ذلك، التركيز على المباراة المقبلة".

وعزز الهلال صدارته للدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف النصر، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

ورفع غوميز رصيده إلى 18 هدفا ليصبح على بعد هدف واحد من متصدر القائمة المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر.

المصدر: "وكالات"