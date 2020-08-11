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أول قرار من مرتضى منصور بحق لاعبي الزمالك بعد التعادل في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

أول قرار من مرتضى منصور بحق لاعبي الزمالك بعد التعادل في الدوري المصري (فيديو)
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توقيع عقوبة مالية 100 ألف جنيه، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، الاثنين، في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، أبلغ الجهاز الإداري بقرار التغريم، ثم غادر الملعب غاضبا، دون التوجه لغرف خلع الملابس.

وفرض الاتحاد التعادل بفضل أحمد راشد، عندما سجل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وكانت نتيجة المباراة تشير وقتها لتقدم فريق "القلعة البيضاء"، جاء عبر هدف التونسي فرجاني ساسي، في الدقيقة الـ44.

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وبهذا التعادل وصل فريق الزمالك للنقطة 35 بالتساوي مع بيراميدز، صاحب المركز الثاني والذي تغلب في مباراته اليوم على طنطا بثلاثية نظيفة.

في المقابل، رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر:"وسائل إعلام مصرية"

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