الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الزمالك بهدف في الوقت القاتل (فيديو)
فرض الاتحاد السكندري التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وافتتح الزمالك باب التسجيل عند الدقيقة الـ44 عن طريق التونسي فرجاني ساسي، وعادل أحمد راشد للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
الاتحاد يخطف نقطة التعادل من الزمالك فى الوقت القاتل— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 10, 2020
عن طريق احمد راشد فى الدقيقة 93
اتفرج على أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiTpic.twitter.com/jh1IoyKq55
وبهذا التعادل وصل فريق الزمالك للنقطة 35 بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي تغلب في مباراته اليوم على طنطا بثلاثية نظيفة.
في المقابل، رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
نهــــاية المبـــاراة الاتحاد السكندرى ( 1 ) 🆚 الزمالــك ( 1 ) #ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢تم النشر بواسطة Itthad Alex SC في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠
نهاية المباراة: الزمالك ١-١ الإتحاد السكندري pic.twitter.com/b0duJKAHFf— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 10, 2020
المصدر: وكالات