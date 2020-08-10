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الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الزمالك بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الزمالك بهدف في الوقت القاتل (فيديو)
NileSports/twitter
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فرض الاتحاد السكندري التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الزمالك باب التسجيل عند الدقيقة الـ44 عن طريق التونسي فرجاني ساسي، وعادل أحمد راشد للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا التعادل وصل فريق الزمالك للنقطة 35 بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي تغلب في مباراته اليوم على طنطا بثلاثية نظيفة.

في المقابل، رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نهــــاية المبـــاراة الاتحاد السكندرى ( 1 ) 🆚 الزمالــك ( 1 ) #ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢

تم النشر بواسطة ‏‎Itthad Alex SC‎‏ في الاثنين، ١٠ أغسطس ٢٠٢٠

المصدر: وكالات

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