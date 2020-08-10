الدوري الأوروبي.. إنتر ميلان يبلغ نصف النهائي على حساب باير ليفركوزن (فيديو)
تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على باير ليفركوزن الألماني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
وسجل هدفي إنتر نيكولو باريلا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 15 و21 على التوالي، فيما سجل كاي هافيرتز هدف ليفركوزن في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.
OMG.. Barella, what a goal!😍🔥— SnapGoal (@SnapGoal) August 10, 2020
The match is live on @FDLM30#InterLeverkusen
pic.twitter.com/ylzJ2g9OtM
GOOOOOOOAL, Lukaku😍🔥— SnapGoal (@SnapGoal) August 10, 2020
The match is live on @FDLM30#InterLeverkusen 2-0
pic.twitter.com/6dZJgK27Dr
وسيواجه إنتر ميلان في الدور نصف النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع شاخيوردونيتسك الأوكراني وبازل السويسري غدا الثلاثاء.
⏹️ | FINITAAAAA!!!— Inter (@Inter) August 10, 2020
Siamo in semifinaleeeeeeee!!! DAIIIII!!! 👏👏👏#InterLeverkusen 2⃣-1⃣
⚽️ #Barella (15')
⚽️ #Lukaku (21')
⚽️ Havertz (24')#UEL#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/QJbd82nzFs
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT