ألمانيا تحظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر على الأقل

نقلت وكالة رويترز عن مصدر ألماني اليوم الاثنين، أن وزراء الصحة في الحكومة الاتحادية والولايات بألمانيا وافقوا على تمديد حظر حضور الجماهير لمباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وحسب رويترز فإن الحظر سيستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل على الأقل بسبب جائحة "كوفيد-19".

وتم استئناف الدوري الألماني منتصف مايو الماضي عقب توقف دام أكثر من شهرين لتصبح أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها وسط قواعد صارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وقال ينس سبان وزير الصحة عبر حسابه على تويتر: "نحن بحاجة للبقاء متيقظين. في الوضع الحالي عودة الجماهير للمدرجات ستكون إشارة خاطئة".

وأشار سبان إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وحذر من اتخاذ أي مخاطرة يمكن تجنبها قد تزيد من معدل الإصابات.

وحث المسؤولون الحكوميون في ألمانيا المواطنين مرارا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لكن الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة يشير إلى أن البعض أصبح أقل حرصا خلال شهور الصيف.

المصدر: رويترز