دينامو موسكو يتغلب على أورال بثنائية في عقر داره (فيديو)
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فاز دينامو موسكو على مضيفه أورال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020- 2021.
وسجل هدفي الضيوف الكاميروني كلينتون موا نجي والنيجيري سيلفيستر إغبون في الدقيقتين 38 و59 على الترتيب.
وبدأت عجلة موسم الدوري الروسي الممتاز 2020- 2021 بالدوران أمس الأول.
يذكر أن زينيت توج بلقب الدوري الروسي الموسم المنصرم، وذلك للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.
المصدر: rsport.ria.ru