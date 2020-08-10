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دينامو موسكو يتغلب على أورال بثنائية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

دينامو موسكو يتغلب على أورال بثنائية في عقر داره (فيديو)
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فاز دينامو موسكو على مضيفه أورال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020- 2021.

وسجل هدفي الضيوف الكاميروني كلينتون موا نجي والنيجيري سيلفيستر إغبون في الدقيقتين 38 و59 على الترتيب.

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وبدأت عجلة موسم الدوري الروسي الممتاز 2020- 2021 بالدوران أمس الأول.

يذكر أن زينيت توج بلقب الدوري الروسي الموسم المنصرم، وذلك للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: rsport.ria.ru

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