دينامو موسكو يتغلب على أورال بثنائية في عقر داره (فيديو)

فاز دينامو موسكو على مضيفه أورال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020- 2021.

وسجل هدفي الضيوف الكاميروني كلينتون موا نجي والنيجيري سيلفيستر إغبون في الدقيقتين 38 و59 على الترتيب.

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وبدأت عجلة موسم الدوري الروسي الممتاز 2020- 2021 بالدوران أمس الأول.

يذكر أن زينيت توج بلقب الدوري الروسي الموسم المنصرم، وذلك للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

المصدر: rsport.ria.ru