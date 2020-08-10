تأجيل مباراة استعراضية بين أسطورة الملاكمة تايسون وروي جونز

قالت مجلة "ذا رينغ" إن المباراة الاستعراضية المقررة بين بطل العالم الأسبق الأمريكي، مايك تايسون، ومواطنه روي جونز، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، تأجلت إلى 28 نوفمبر المقبل‮.‬

وكان من المقرر إقامة المباراة في 12 سبتمبر القادم‮.‬

وأضافت المجلة أنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد لاحق‮.‬

وستقام المباراة من ثماني جولات وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم‮.‬

Il match tra Mike Tyson e Roy Jones Jr è stato posticipato! https://t.co/mph3cY8ZMh — Fight - The Shield Of Wrestling (@fight_shield) August 10, 2020

ومازح تايسون البالغ 54 عاما الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد عندما نشر تسجيلا مصورا له أثناء التدريبات‮.‬

وأصبح مايك تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

وكانت آخر مباراة شارك فيها جونز البالغ 51 عاما في نوفمبر 2018 ، وقد سبق له الفوز بالعديد من الألقاب في أوزان مختلفة‮.‬

ووضع جونز جونيور، بطل العالم المطلق سابقا، حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: "رويترز"