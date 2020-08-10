سان جيرمان يعلن توقيع عقد رعاية مع شركة صينية

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع عقد رعاية طويل الأمد مع شركة "هايسنس" الصينية للأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

وقال مسؤول شؤون آسيا والمحيط الهادي في باريس سان جيرمان، سيباستيان فاسيلز: "يشرفنا العمل مع مثل هذه الشركة الكبيرة التي تنتمي إلى شرق آسيا. هذه شراكة هامة بالنسبة للنادي، لأنها تعكس التزامنا المتزايد تجاه هذه المنطقة".

ويأتي الإعلان عن توقيع سان جيرمان لعقد الرعاية مع شركة "هايسنس"، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر أندية كرة القدم الأوروبية لدخول السوق الصينية الغنية.

ويعتبر باريس سان جيرمان من الأندية الحاضرة بقوة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي الصينية (وي تشات، ويبو، وماوباي)، ويتابعه 1.3 مليون صيني من عشاق النادي الباريسي.

ويعد سان جيرمان، الذي يشهد نموا استثنائيا منذ بداية الموسم، النادي الأكثر شعبية حاليا في فرنسا، وأحد الأندية الأكثر تطورا ونموا في العالم.

ويستعد "البي إس جي"، لخوض مبارراة مصيرية بعد غد الأربعاء ضد أتلانتا، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات