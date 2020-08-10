إصابة لاعب صنز الأسبق بالسرطان

أعلن نادي فينكس صنز، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ‮ليل الأحد، ‬إصابة لاعبه ومدربه الأسبق، بول وستفال، بسرطان المخ‮.‬

وسبق لوستفال البالغ 69 عاما التتويج بلقب دوري السلة الأمريكي مع بوسطن سيلتيكس قبل انتقاله إلى فينكس صنز في 1975 ودخوله قاعة مشاهير اللعبة بعد ذلك‮.‬

وخلال 6 مواسم مع صنز بلغ معدل تهديفه 20,6 في المباراة الواحدة، وقاد الفريق للظهور في نهائي البطولة للمرة الأولى في 1976 حيث خسر أمام سيلتيكس‮.‬

وكمدرب حقق وستفال نجاحا مماثلا وقاد صنز لنهائي البطولة في 1993.‮ ‬

Paul Westphal was inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame last year.https://t.co/lhW5p2tuN4 — 98.7 Arizona Sports (@AZSports) August 10, 2020

وفي بيان إلى رابطة البطولة قال نادي فينكس صنز: "تقدم مؤسسات فينكس صنز دعمها الكامل لبول وستفال وأسرته خلال هذه الأوقات الصعبة. ولقد فجعنا عندما علمنا بأنه أصيب بسرطان المخ‮".‬

وأضاف البيان:"بول كان يمثل ركيزة هائلة بالنسبة لصنز طوال عقود بفضل تميزه كلاعب وكمدرب.. وبفضل جهوده تأهل الفريق لنهائي دوري السلة الأمريكي مرتين، كما أن تأثيره الواسع.. يمتد كثيرا لما وراء أرض الملعب‮".‬

وشارك وستفال في مباراة كل نجوم الدوري 5 مرات وانضم لقاعة مشاهير اللعبة في 2019.‮

المصدر: "رويترز"