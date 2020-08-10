كشف سبب غريب لاستخدام دي يونغ ضمادة حول يده في لقاء نابولي (صورة)

كشفت ميكي كيميني، صديقة نجم خط وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، سبب استخدام الأخير لضمادة حول يده اليسرى خلال مشاركته في مباراة "البارسا" وضيفه نابولي، السبت الماضي.

ونشرت ميكي كيميني، عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، صورة لدي يونغ، تبدو فيه يده اليسرى منتفخة مقارنة باليمنى، واستخدمت ميكي كيميني، تقنية "الفوتوشوب" لإضافة نحل بجانب اليد المنتفخة، وعلقت قائلة: "أعلم أن هذا ليس مضحكا ولكنه مضحك"، في إشارة إلى أن سبب تورم وانتفاخ يد دي يونغ، يعود لتعرض اللاعب للسعة نحلة، وهو ما دفعه لاستخدام ضمادة في مباراة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

mikkykiemeney/INSTAGRAM

وشارك دي يونغ أساسيا في لقاء برشلونة ونابولي، وقدم أداء كبيرا، ليساعد فريقه على الفوز بنتيجة 3-1، والصعود لربع نهائي دوري الأبطال، لملاقاة بايرن ميونيخ، يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT