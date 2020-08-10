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أول تعليق لبيرلو بعد تعيينه مدربا جديدا ليوفنتوس

الرياضة

أول تعليق لبيرلو بعد تعيينه مدربا جديدا ليوفنتوس
Globallookpress
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أعرب النجم الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، عن سعادته وامتنانه لإدارة نادي يوفنتوس، التي وثقت فيه ومنحته فرصة تدريب "البيانكونيري".

وكتب صاحب الـ41 عاما عبر حسابه في موقع "تويتر"، في أول تعليق له بعد تعيينه مدربا جديدا ليوفنتوس: "يسعدني ويشرفني أن أتلقى مثل هذا الاحترام والثقة من يوفنتوس، وأنا جاهز لهذه الفرصة المذهلة".

كان نادي يوفنتوس أعلن، يوم السبت الماضي، تعيين بيرلو، الذي لم يسبق له تدريب أي فريق بعد اعتزاله كرة القدم، على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي أقيل من منصبه، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون، يوم الجمعة الماضي.

المصدر: RT

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