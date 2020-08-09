فرستابن يفوز بجائزة الذكرى 70 في بطولة العالم لفورمولا 1

توج الهولندي ماكس فرستابن، سائق "ريد بول"، بجائزة الذكرى الـ70 في بطولة العالم لسباقات لفورمولا 1 للسيارات.

وأقيم سباق الذكرى الـ70 في حلبة سيلفرستون البريطانية، اليوم الأحد، احتفالا بمرور 70 عاما على انطلاقة الفورمولا 1 عام 1950 في الحلبة ذاتها.

ونجح فرستابن في حسم السباق لصالحه، متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي حل في المركز الثاني.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الآخر، في المركز الثالث.

ورغم حلوله في المركز الثاني، فقد عادل هاميلتون، الذي حصل على نقطة إضافية بتحقيق أسرع لفة، الرقم القياسي للأسطورة مايكل شوماخر، بالصعود على منصة التتويج 155 مرة.

المصدر: وكالات