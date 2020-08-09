21 إصابة بكورونا في صفوف اتحاد طنجة المغربي

اجتاح فيروس كورونا صفوف نادي اتحاد طنجة، المنافس في الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم، حيث أصيب به 23 فردا من لاعبي الفريق وطاقمه الفني.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن مجموعة من لاعبي اتحاد طنجة، كانوا قد عانوا خلال الأيام القليلة الماضية من أعراض فيروس كورونا، الشيء الذي دفع الفريق للخضوع لمسحة طبية صباح أمس السبت، لتتأكد إصابة 15 لاعبا وستة أفراد من الطاقم الفني بالفيروس.

ويستعد اتحاد طنجة لمواجهة نهضة بركان، يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الأسبوع الـ21 من الدوري المغربي، ولكن لم يتأكد حتى الآن، ما إذا كانت المباراة ستقام في موعدها، أم ستؤجل إلى موعد لاحق.

يذكر أن اتحاد طنجة يحتل المركز الـ15، ما قبل الأخير، في ترتيب الدوري المغربي، وبات مهددا بالهبوط إلى الدرجة الأدنى، وذلك قبل عشر جولات من نهاية الدوري.

المصدر: وكالات