بطلة أولمبية تتعرض للسرقة في يوم عيد ميلادها

تعرض منزل الأوكرانية، يانا كلوتشكوفا، للسرقة يوم 7 أغسطس، بينما كانت البطلة الأولمبية في السباحة أربع مرات تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها في أحد المطاعم.

وكتب تيموفي ناغورني، صديق الرياضية، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "صدمة! أصدقائي، للأسف، اليوم بدأ بخبر مزعج جدا. تعرضت بطلة أوكرانيا، البطلة الأولمبية أربع مرات، حاملة الرقم القياسي العالمي، يانا كلوتشكوفا، للسرقة في عيد ميلادها. أنا على ثقة بأن الأجهزة المختصة ستلقي القبض على اللصوص. واثق من وجود العدالة! أنا أؤمن بالخير! آمل أن يساعد الناس الطيبون يانا!

يذكر أن يانا كلوتشكوفا أحرزت أربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أستراليا "سيدني 2000"، إضافة إلى ميدالية فضية.

وحققت السباحة الأوكرانية خلال تلك الألعاب رقما قياسيا عالميا في سباق 400 متر سباحة متنوعة، ورقما قياسيا أوروبيا لمسافة 200 متر سباحة متنوعة أيضا.

المصدر: وكالات