إدارة برشلونة تمنع نجم الفريق من دخول ملعب "كامب نو"

لم يتمكن البرازيلي آرثر ميلو، نجم خط وسط برشلونة، من الدخول لملعب "كامب نو"، لمتابعة مواجهة "البارسا" وضيفه نابولي، التي أقيمت أمس السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحفي الرياضي الموثوق، نيكولو شيرا، فإن مسؤولي برشلونة، لم يسمحوا لآرثر بالدخول للملعب، وطلبوا منه العودة إلى منزله، وذلك لعدم حصوله على نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

#Arthur was at the Camp Nou tonight, but #Barça have told him to go home, because the brazilian midfielder didn’t make the #COVID19 tests mandatory for UEFA — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2020

وتوترت العلاقة بين آرثر وإدارة برشلونة، بعد رفض اللاعب البرازيلي في وقت سابق، العودة والانضمام لتدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة، أعلن في الـ29 من يونيو الماضي، رحيل آرثر إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات، ولكن مع ضرورة استمراره مع الفريق الكتالوني حتى نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

المصدر: matchtv.ru