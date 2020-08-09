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أول تعليق لميسي بعد تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال

الرياضة

أول تعليق لميسي بعد تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال
AFP
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تفاعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مع تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي أمس السبت، بنشر تغريدة عبر حسابه في موقع "إنستغرام".

ونشر ميسي صورة له من مباراة نابولي، وأرفقها بتعليق: "نراكم في لشبونة"، التي تستضيف الأدوار المتبقية من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وسجل ميسي هدفا وتحصل على ركلة جزاء، ليساهم في فوز برشلونة على ضيفه نابولي، بنتيجة 3-1، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ليحجز الفريق الكتالوني مقعده في الدور ربع النهائي، حيث يواجه يوم الجمعة المقبل، نادي بايرن ميونيخ الذي تأهل على حساب تشيلسي.

المصدر:RT

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