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ماكغريغور يقدم أغلى هدية لصديقته في عيد ميلادها

الرياضة

ماكغريغور يقدم أغلى هدية لصديقته في عيد ميلادها
Reuters
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أعلن المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، التقدم بالزواج من صديقته دي ديفلين.

ونشر كونور صورة عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها، قائلا: "هذا هو عيد ميلاد زوجتي المستقبلية".

وقدم الإيرلندي هدية ثمينة لصديقته عشية احتفالها، يوم 9 أغسطس، بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، وطلب الزواج منها.

وارتبط كونور بصديقته دي ديفلين منذ عام 2008، ولديهما طفلان، كونور جونيور، وكرويا.

المصدر: وكالات 

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