البوسني بيانيتش يودع يوفنتوس بخيبة أمل قبل الانضمام إلى برشلونة

وجه البوسني ميراليم بيانيتش رسالة وداعية مؤثرة إلى نادي يوفنتوس، وذلك بعد نهاية مسيرته مع "البيانكونيري"، واستعداده للالتحاق بنادي برشلونة.

وخرج بيانيتش بخيبة أمل كبيرة من آخر مباراة له مع يوفنتوس، الذي حقق فوزا بطعم الهزيمة على ضيفه ليون الفرنسي (2-1)، ضمن دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، لخروجه من البطولة بنتيجة مواجهتي الذهاب والإياب.

وكتب اللاعب البوسني عبر حساباته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد واجهت الماضي (ليون) لأبقى في الحاضر، ولو على الأقل لبضعة أيام. اليوم ستفترق طرقنا، لكن كل سنتيمتر قطعته لأصل إلى هنا كان مهما وسيبقى في قلبي ويرافقني أينما ذهبت".

Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque ❤️ pic.twitter.com/PQVNSCEm6A — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) August 8, 2020

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وشارك ميراليم بيانيتش مع يوفنتوس خلال أربعة مواسم، في 178 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 22 هدفا، إضافة إلى 41 تمريرة حاسمة، وفاز مع "البيانكونيري" بلقب بطل الدوري أربع مرات، والكأس مرتين، وكأس السوبر مرة واحدة.

ووقع اللاعب البوسني (30 عاما) عقدا مع برشلونة حتى يونيو 2004، في صفقة بلغت 60 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى كمتغريات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قدره 400 مليون يورو.

وفي المقابل، انتقل البرازيلي آرثر ميلو (23 عاما) من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

المصدر: وكالات