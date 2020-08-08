3 أسماء مرشحة لقيادة يوفنتوس بعد إقالة ساري

بدأ نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالبحث عن مدرب جديد بعد إقالة المدير الفني ماوريسيو ساري، على خلفية خروج "البيانكونيري" من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث موقع "فوتبول إيطاليا" عن تقارير تفيد بأن يوفنتوس اتصل بالإيطالي، سيموني إينزاغي، مدرب لاتسيو، وبالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، ونجم يوفنتوس السابق، من أجل محاولة التعاقد مع أحدهم.

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وجاءت إقالة ساري غداة إخفاقه في قيادة يوفنتوس لتخطي عقبة منافسه المتواضع ليون الفرنسي، الذي تفوق عليه بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالرغم من خسارة الفريق الفرنسي (1-2) أمس الجمعة، إلا أنه كان قد فاز على منافسه الإيطالي بهدف في لقاء الذهاب، واستفاد من قاعدة الهدف المسجل خارج ملعبه.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة ساري، ولكن ذلك لم يكن بجديد فقد هيمن "البيانكونيري" على اللقب في الأعوام الثمانية قبل تولي المدرب قيادته، ولكن الجديد أنه فشل معه في الفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، قبل أن يودع دوري الأبطال مبكرا.

وتولى ساري مهمة تدريب يوفنتوس في صيف 2019، خلفا للمدرب القدير ماسيميليانو أليغري، وكان عقده مع "السيدة العجوز" يمتد حتى 2022.

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وأشرف ساري، البالغ من العمر 61 عاما، على تدريب يوفنتوس، في 51 مباراة رسمية فقط، محققا 34 فوزا، مقابل 8 تعادلات، و9 هزائم.

وأرقام يوفنتوس تقف ضد ساري، فقد توج الفريق بطلا للدوري برصيد 83 نقطة فقط، أي بمجموع أقل من أي موسم آخر، أحرز فيه اللقب خلال الأعوام الثمانية الماضية، واكتفى بتسجيل 76 هدفا فقط في الدوري هذا الموسم، أي أقل من أتالانتا وإنتر ميلان ولاتسيو، وحتى روما صاحب المركز الخامس، بينما تلقت شباكه 43 هدفا.

المصدر: وكالات