التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة ونابولي

يتطلع برشلونة لتجاوز إخفاقاته في المواسم القليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية، عندما يستضيف اليوم السبت، نابولي في إياب ثمن النهائي.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في ملعب "كامب نو"، خلف أبواب موصدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وكان الفريقان، قد تعادلا ذهابا في ملعب نابولي 1-1، وهو ما يعني أن برشلونة يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ ربع نهائي البطولة التي لم يرفع لقبها منذ العام 2015.

في المقابل، يحتاج نابولي للفوز أو التعادل 2-2 أو أكثر للتأهل لدور الثمانية.

وتوقع موقع "thehardtackle" الرياضي البريطاني، أن يدخل الفريقان مباراة الليلة بالتشكيلتين التاليتين:

برشلونة (4-3-3)

في حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغيلت، جوردي ألبا.

في خط الوسط: إيفان راكيتيتش، فرينكي دي يونغ، ريكي بويغ.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

نابولي (4-3-3)

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كاليدو كوليبالي، السيد هساي، ماريو روي.

في خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، دييغو ديم، فابيان رويز.

في خط الهجوم: إنسيني، درايس ميرتينز، خوزيه كاييخون.

المصدر: thehardtackle