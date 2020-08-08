زيدان يكشف مستقبله مع ريال مدريد بعد الخسارة أمام "السيتي"

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لا ينوي ترك منصبه بعد هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال وتوديعه المسابقة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي خسرها الريال أمام مضيفه مانشستر سيتي 1-2 في إياب الدور ثمن النهائي: "أنا الآن مدرب ريال مدريد، ما لم يحدث شيء غير عادي".

وأضاف موجها حديثه للصحفيين: "لستم بحاجة إلى طرح المزيد من الأسئلة حول مستقبلي".

وأكمل زيدان، الذي عاد لتدريب ريال مدريد لولاية ثانية في مارس 2019: "سنرتاح جميعا، وسنعود الموسم المقبل".

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وودع ريال مدريد مسابقة دوري الأبطال لهذا الموسم، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الفريق الملكي من الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية تحت قيادة زيدان، علما بأن المدرب الفرنسي كان قد قاد الفريق في ولايته الأولى، للتتويج بثلاث ألقاب متتالية في "التشامبيونز ليغ"، في أعوام 2016، 2017، و2018.

المصدر:sports.ru