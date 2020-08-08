المدرب توخيل ينضم إلى قائمة المعطوبين في سان جيرمان قبيل لقاء أتلانتا

تعرض المدرب الألماني لباريس سان جيرمان، توماس توخيل، لكسر في مشط القدم خلال حصة تدريبية، حسبما أعلن نادي العاصمة الفرنسية، أمس الجمعة.

وكشف سان جيرمان، أن توخيل، تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم والتواء في الكاحل الأيسر، خلال "حصة تدريبية" مساء الخميس، لينضم إلى لاعبين عدة مصابين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه ليفين كورزاوا، والإيطالي ماركو فيراتي، والألماني ثيلو كيهرر.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2020

وتأتي هذه الإصابات قبيل مواجهة سان جيرمان الهامة ضد أتلانتا، يوم الأربعاء المقبل، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كل اللاعبين المصابين المذكورين، في المباراة ضد أتلانتا، بينما سيغيب الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، عن المواجهة بسبب الإيقاف.

المصدر: وكالات