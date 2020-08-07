يوفنتوس بقيادة رونالدو لرد الاعتبار أمام ليون

كشف مدربا فريقي يوفنتوس وضيفه ليون الفرنسي عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، هذه المباراة المصيرية ضد ضيفه ليون، على ملعب أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

بينما اختار رودي غارسيا، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه ضد مضيفه "البيانكونيري":

La composition de notre équipe pour ce 8ème de finale retour de @ChampionsLeague ! 👊🔴🔵#JuveOLpic.twitter.com/oK7pA16Kni — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2020

المصدر: "twitter/juventusfc/ol"