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يوفنتوس بقيادة رونالدو لرد الاعتبار أمام ليون

الرياضة

يوفنتوس بقيادة رونالدو لرد الاعتبار أمام ليون
AFP Isabella BONOTTO
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كشف مدربا فريقي يوفنتوس وضيفه ليون الفرنسي عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، هذه المباراة المصيرية ضد ضيفه ليون، على ملعب أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

بينما اختار رودي غارسيا، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه ضد مضيفه "البيانكونيري":

المصدر: "twitter/juventusfc/ol" 

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