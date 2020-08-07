شاهد.. عملية طبع عدد مرات الفوز وشعار دوري الأبطال على قميص ريال مدريد

نشر فريق ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، لعملية تحضير زي الفريق لمباراته أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويظهر الفيديو عملية طبع رقم 13 على القميص الجديد الوردي للفريق الملكي، وهو عدد مرات فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، إضافة إلى شعار البطولة.

إقرأ المزيد

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 13 مرة، متقدما بفارق 6 ألقاب على أقرب مطارديه ميلان الإيطالي، ويليهما في المركز الثالث ليفربول الإنجليزي، برصيد 6 ألقاب، ومن ثم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ومن المنتظر أن يرتدي لاعبو فريق ريال مدريد القميص الوردي أثناء مباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

المصدر: "twitter/realmadrid"