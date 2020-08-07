الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. أين صلاح؟

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" للموسم (2019-2020).

وخلت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري من اسم النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول المتوج باللقب لأول مرة منذ عام 1990.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، نيك بوب (بيرنلي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwardspic.twitter.com/7Nqvpkycst — Premier League (@premierleague) August 7, 2020

وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في "البريمير ليغ" لهذا الموسم:

Strong #FPL contingent, that 😍



🏆 Alexander-Arnold - 210pts

🔴 Martial - 200pts

🔴 Rashford - 177pts

⚔️ Henderson - 160pts

🦁 Grealish - 149pts

🔵 Mount - 137pts

🔵 Pulisic - 127pts

🔴 Greenwood - 103pts https://t.co/02k7bF9T6H — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 7, 2020

قائمة المرشحين لنيل جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ":

رسمياً : المرشحين لجائزة مدرب الموسم في البريميرليغ pic.twitter.com/4D0lVNaTzN — E P L W O R L D (@EPLworld) August 7, 2020

المصدر: "twitter/OfficialFPL"