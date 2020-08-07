غياب لاعبين اثنين عن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي

نشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، قائمة الفريق الكتالوني، التي ستخوض مباراة نابولي، المقررة غدا السبت، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت القائمة من الثنائي الفرنسي، الجناح عثمان ديمبيلي، والمدافع صامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة على الشكل التالي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سواريز، ميسي، نيتو، لينغليه، غريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، فيربو، إناكي بينا، ريكي بوتش، أنسو فاتي، آراخو، مونشو، مينجويزا، كونراد، رييس، جاندرو.

وتبدو حظوظ برشلونة كبيرة لتجاوز عقبة نابولي، إذ يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور ربع النهائي، وذلك بحكم تعادل الفريقين ذهابا في ملعب نابولي بهدف لمثله.

الممصدر: حساب برشلونة على "تويتر"