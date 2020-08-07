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موراي وكليسترز يحصلان على بطاقتي دعوة للمشاركة في أمريكا المفتوحة للتنس

الرياضة

موراي وكليسترز يحصلان على بطاقتي دعوة للمشاركة في أمريكا المفتوحة للتنس
Reuters
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أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2020، أنهم وجهوا الدعوة للبطلين السابقين، البريطاني آندي موراي والبلجيكية كيم كليسترز، للمشاركة في البطولة.

وستقام البطولة في أجواء محكومة وآمنة صحيا من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر في نيويورك.

وتم نقل بطولة سينسناتي إلى نيويورك أيضا هذا العام وستقام في الفترة بين 20 و28 أغسطس استعدادا لأمريكا المفتوحة.

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وتلقى موراي، المصنف أولا على العالم سابقا والفائز بأمريكا المفتوحة في 2012، أيضا بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سينسناتي لكنه قال يوم الاثنين إن اللاعبين المسافرين إلى نيويورك يحتاجون إلى ضمانات بعدم الخضوع لاجراءات الحجر الصحي الإجبارية بعد العودة إلى أوروبا.

وغاب اللاعب البريطاني البالغ من العمر 33 عاما عن البطولة في 2017 و2019 بسبب الإصابة.

وعادت كليسترز، الفائزة بالبطولة في 2005 و2009 و2010، إلى المنافسات في 2020 بعد غياب دام قرابة ثماني سنوات.

وتلقت اللاعبة البلجيكية البالغة من العمر 37 عاما أيضا بطاقة دعوة للمشاركة في سينسناتي.

المصدر: رويترز

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