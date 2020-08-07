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إيقاف مصارع السومو ماساتورا لخرقه الإجراءات الوقائية من كورونا

الرياضة

إيقاف مصارع السومو ماساتورا لخرقه الإجراءات الوقائية من كورونا
AFP
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رفض الاتحاد الياباني لمصارعة السومو، عرض المصارع آبي ماساتورا، لاعتزال الرياضة، واكتفى بإيقافه عن المشاركة في البطولات الثلاث المقبلة، عقابا له على خرقه إجراءات مكافحة كورونا.

وعرض ماساتورا (26 عاما)، اعتزال منافسات الرياضة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد ثبوت خرقه للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بزيارته لحانتين قبل وخلال آخر بطولة كبرى لمصارعة السومو. 

وبعد اجتماع لمجلس إدارته أمس الخميس، قال الاتحاد الياباني لمصارعة السومو، إنه رفض عرض ماساتورا بالاعتزال، وقرر منعه من المشاركة في ثلاث بطولات، وخصم نصف راتبه في الأشهر الخمسة المقبلة.

والاسم الحقيقي لماساتورا، هو كوسوكي هوريكيري، وقد بدأ مسيرته الاحترافية في 2016.

المصدر: رويترز

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