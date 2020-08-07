نجم عربي وحيد في التشكيلة المثالية للموسم المنقضي

نشرت شبكة "whoscored"، تشكيلة أفضل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم المنقضي.

وضمت القائمة، النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن السابق لبوروسيا دورتموند والمنتقل حديثا لإنتر ميلان.

وشهدت القائمة أيضا، تواجد النجم االفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، هداف بووروسيا دورتموند،

وكاي هافيرتز من باير ليفرركوزن.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

في حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان).

في خط الدفاع: أشرف حكيمي (دورتموند - إنتر)، دايوت أوباميكانور (لايبزيغ)، أبوبكر كامارا (مارسيليا)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ).

في خط الوسط: كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)، جيدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، مارکوس رشفورد (مانشستر يونايتد).

في خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إيرلينع هالاند (بوروسيا دورتموند).

المصدر: "whoscored"