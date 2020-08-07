التشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد الليلة
توقع موقع "thehardtackle" الرياضي البريطاني، تشكيلة مانشستر سيتي وريال مدريد في مواجهتهما المقررة اليوم الجمعة، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت تشكيلة الفريقين المتوقعة كالتالي :
مانشستر سيتي (4-3-3)
في حراسة المرمى : إيدرسون.
في خط الدفاع : فيرناندينيو – لابورت – ميندي - كايل ووكر.
في خط الوسط : غوندوغان – رودريغو - دي بروين.
في خط الهجوم : رياض محرز – ستيرلينغ - غابرييل جيسوس.
ريال مدريد (4-3-3)
في حراسة المرمى : كورتوا.
في خط الدفاع : ميليتاو – فاران – كارفاخال - ميندي.
في خط الوسط : كاسيميرو – كروس – مودريتش.
في خط الهجوم : رودريغو – هازارد - بنزيما.
وكان مانشستر سيتي، تغلب على مضيفه ريال مدريد ذهابا، بهدفين مقابل هدف واحد.
المصدر: "thehardtackle"