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قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات

الرياضة

قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات
Reuters
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أسدل الستار، مساء الخميس، على مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لمسابقة الدوري الأوروبي:

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إشبيلية يروض
إشبيلية يروض "ذئاب" روما في طريقه لربع نهائي "يوروبا ليغ"

شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)

بازل (سويسرا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

كوبنهاغن (الدنمارك)

إنتر ميلان (إيطاليا)

إشبيلية - (إسبانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

وولفرهامبتون (إنجلترا). 

فيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية لمسابقة "يوروبا ليغ":

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بازل يضرب موعدا مع شاختيور الأوكراني في ربع نهائي
بازل يضرب موعدا مع شاختيور الأوكراني في ربع نهائي "يوروبا ليغ"

الاثنين 10 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:

شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - بازل (سويسرا)

الاثنين 10 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) - كوبنهاغن (الدنمارك)

الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:

إنتر ميلان (إيطاليا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)

الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:

إشبيلية - (إسبانيا) - وولفرهامبتون (إنجلترا)

المصدر: RT 

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