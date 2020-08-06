قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي ومواعيد المباريات
أسدل الستار، مساء الخميس، على مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".
وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لمسابقة الدوري الأوروبي:
شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)
بازل (سويسرا)
مانشستر يونايتد (إنجلترا)
كوبنهاغن (الدنمارك)
إنتر ميلان (إيطاليا)
إشبيلية - (إسبانيا)
باير ليفركوزن (ألمانيا)
وولفرهامبتون (إنجلترا).
فيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية لمسابقة "يوروبا ليغ":
الاثنين 10 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:
شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - بازل (سويسرا)
الاثنين 10 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:
مانشستر يونايتد (إنجلترا) - كوبنهاغن (الدنمارك)
الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:
إنتر ميلان (إيطاليا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)
الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:
إشبيلية - (إسبانيا) - وولفرهامبتون (إنجلترا)
المصدر: RT