بازل يضرب موعدا مع شاختيور الأوكراني في ربع نهائي "يوروبا ليغ"

جدد فريق بازل السويسري فوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق السويسري بالفضل في انتصاره للاعبه، فابيان فراي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

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وكان بازل قد اكتسح أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف من دون رد، في عقر داره، في مباراة الذهاب.

وضرب بازل موعدا بذلك، في الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ"، مع فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني، الذي تغلب بدوره على الفريق الألماني الآخر فولفسبورغ بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT