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إشبيلية يروض "ذئاب" روما في طريقه لربع نهائي "يوروبا ليغ"

الرياضة

إشبيلية يروض
Reuters
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أطاح فريق إشبيلية بمنافسه روما الإيطالي من الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في ألمانيا.

ووقع على ثنائية الفريق الأندلسي كل من المدافع سيرخيو ريغيلون والمهاجم المغربي يوسف النصيري، في الدقيقتين (22 و44) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "MSV Arena" بمدينة دوشبرغ.

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وودع روما الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، من دور الـ16 الذي تألف من مباراة واحدة، وذلك وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بعدم متابعة نظام الذهاب والإياب، في هذا الدور في حال عدم لعب مباراة الذهاب قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

بينما سيكون إشبيلية، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من مواجهة وولفرهامبتون الإنجليزي وضيفه أوليمبياكوس اليوناني، اللذين تعادلا ذهابا بهدف لمثله.

المصدر: RT 

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