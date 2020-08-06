الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إدخال تعديلات جديدة على بطولاته

اجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر خاصية "فيديو كونفرانس" مع ممثلي الاتحادات الأوروبية الـ55 للحديث عن إمكانية إدخال تعديلات جديدة على البطولات بسبب كورونا.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي الحاضرين، اليوم الخميس، بأنه يدرس إمكانية نقل بعض مباريات منافسات الأندية والمنتخبات إلى دول وملاعب محايدة، في ظل الوضع الحالي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وناقش المسؤولون خلال الاجتماع أمورا متعلقة باستئناف المنافسات الأوروبية الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية والشبابية في ضوء الوضع الحالي.

وجاء في تصريحات أحد مسؤولي "يويفا": "فيما يتعلق بمنافسات الأندية، ركزت المحادثات على الجولات التأهيلية المقبلة وتم وضع تفسير مفصل للمرفق الأول المنشور حديثا بلائحة منافستي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (2020-2021)، المتعلقة بقيود السفر والنتائج الإيجابية لفحوصات فيروس كورونا، التي قد تؤثر على استمرار المنافسات، لذا فإن الاتحاد قد يلجأ إلى نقل بعض المباريات إلى بلدان وملاعب محايدة، كما تم عرض السيناريوهات الأخرى المتاحة".

وتناول الاتحاد الأوروبي في حديثه المباريات الدولية المتوقع إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل، وإمكانية مواجهة المنتخبات الوطنية تلك التحديات والقيود المفروضة من حكوماتها المختلفة.

وتابع المصدر المسؤول: "من الضروري وجود تعاون وثيق بين جميع الفرق والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضمان إقامة المباريات بصورة منتظمة، لا يمكن استبعاد إمكانية إقامة مباريات دولية بملاعب محايدة أيضا خلال هذه المرحلة".

وأضاف: "يدرك يويفا والاتحادات الوطنية أهمية السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، ولكن الوضع في أوروبا منقسم للغاية، يراقب الاتحاد الأوروبي باستمرار تطور المشهد التنظيمي في البلدان المختلفة، ومن المقرر مراجعة الوضع منتصف أغسطس لرؤية ما إذا كان من الممكن عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب ولو جزئيا".

ووجه الاتحاد الشكر لاتحادات بولندا، هنغاريا، اليونان وقبرص، على عرضها المتمثل في إقامة المباريات على ملاعبها من دون قيود إذا دعت الظروف إلى ذلك.

المصدر: "آس"