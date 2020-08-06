برشلونة يرفض 50 مليون مقابل بيع خليفة رونالدو

رفض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، من جديد عرضا مغريا للتخلى عن مهاجمه البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو، من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بأن برشلونة رفض ثلاث مرات العروض المقدمة من نادي ليستر سيتي "الثعالب" من أجل ضم فرانسيسكو ترينكاو، المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، قادما من نادي سبورتغ براغا البرتغالي.

ورفض الفريق الإسباني العرض الأول من ليستر سيتي والذي كان بقيمة 50 مليون يورو، لكن "الثعالب" عادوا إلى الاهتمام باللاعب الذي أثار إعجابا كبيرا خلال الفترة الأخيرة من الموسم في المحفل الأوروبي، في مناسبتين أخريين، ولكن من دون جدوى.

ودفع برشلونة 31 مليون يورو لنادي سبورتينغ براغا مقابل ضم المهاجم البرتغالي ترينكاو بموجب عقد لمدة 5 سنوات ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

وبدأ فرانسيسكو ترينكاو، البالغ من العمر 20 عاما، باللعب مع الفريق الأول لسبورتنغ براغا قبل عامين، وشارك الجناح الأيمن هذا الموسم (2019-2020) في 40 مباراة مع الفريق البرتغالي، سجل خلالها 9 أهداف، منها 8 في الدوري، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات