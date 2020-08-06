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شاهد.. مقاتل أمريكي يستفز خصمه الروسي بفعل مشين قد يدفع ثمنه غاليا

الرياضة

شاهد.. مقاتل أمريكي يستفز خصمه الروسي بفعل مشين قد يدفع ثمنه غاليا
Reuters
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استفز الأمريكي ديريك لويس منافسه الروسي أليكسي أولينيك قبل نزالهما المرتقب، فجر الأحد المقبل، في لاس فيغاس، وذلك ضمن دورة "UFC Fight Night 174" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر ديريك لويس مقطع فيديو عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" قال فيه: "لقد أحضروا لي طعاما من UFC، ولكنهم أحضرو لي الطعام المخصص لأليكسي أيضا. أعتقد أن طبقه ينقصه شيء ما"، قبل أن يبصق على طعام خصمه الروسي.

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@ufc

Публикация от Derrick Lewis (@thebeastufc)

وقد يندم المقاتل الأمريكي على فعلته المشينة عندما يواجه خصمه الروسي الملقب بـ "الأفعى الروسية العاصرة"، نظرا لقوته في المنافسة على الأرض، فقد أرغم خصومه على الاستلام بحركة الخنق في 46 نزالا من أصل 73.

يذكر أن أليكسي أولينيك (43 عاما) حقق 59 انتصارا، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 هزيمة، وتعادل واحد.

بينما خاض ديريك لويس (35 عاما) حتى الآن 31 نزالا، فاز في 23 منها، مقابل 7 هزائم، وانتهى نزال واحد من دون نتيجة.

المصدر: وكالات 

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