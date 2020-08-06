برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة نابولي

خاض فريق برشلونة، صباح اليوم الخميس، مرانه التحضيري قبل الأخير، لمواجهة نابولي السبت المقبل، على ملعب "كامب نو"، في إطار منافسات إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، شاركا بشكل طبيعي في المران الجماعي، بعد تعافيهما بشكل كامل.

وخضع ديمبلي لعملية جراحية غاب على إثرها عن الملاعب لنحو ستة أشهر، بينما تعرض أراوخو لإصابة خلال مشاركته مع فريق الشباب في المباراة الفاصلة للترقية إلى دوري الدرجة الثانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يحصل الثنائي على تصريح طبي، ليكونا في قائمة الفريق الكتالوني للمباراة.

كما تعافى الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكليمونت لينغليت من الإصابة، ليكون مواطنهما صاموئيل أومتيتي هو الغائب الوحيد عن الفريق.

يذكر أن برشلونة خرج بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب مضيفه نابولي "سان باولو"، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات