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حكم "ريمونتادا" ليفربول يدير مباراة برشلونة ونابولي

الرياضة

حكم
Globallookpress
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أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، للحكم التركي، جانيت شاكير، مهمة إدارة مباراة برشلونة وضيفه نابولي، المقررة بعد غد السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتفظ جمهور برشلونة بالعديد من الذكريات مع الحكم التركي، آخرها وأبرزها قيادته للقاء إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، بين البارسا وليفربول، حينها حقق الفريق الإنجليزي "ريمونتادا" نتيجة تاريخية، بعد تعويضه خسارته ذهابا في معقل الفريق الكتالوني بنتيجة 0-3، بالفوز إيابا برباعية نظيفة، بعد مباراة مجنونة.

حكم
Sputnik

وبشكل إجمالي، أدار شاكير تسع مباريات لبرشلونة، فاز الفريق في أربع منها وتعادل في مثلها، وخسر مرة واحدة.

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ويملك برشلونة أفضلية طفيفة في مواجهته ضد نابولي، إذ يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ الدور ربع النهائي، بحكم تعادل الفريقين ذهابا على أرض نابولي بنتيجة 1-1.

المصدر: وكالات

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